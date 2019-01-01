وولفرهامبتون يُسقط سيتي وأرسنال وتشيلسي إلى المربع الذهبي

تعرف على نتائج مساء الأحد من الجولة الثامنة في البريميرليج

تويتر هيثم محمد

شهد الأسبوع الثامن للبريميرليج ثلاثة لقاءات مساء الأحد استكمالاً للجولة، إذ فاز تشيلسي على مضيفه ساوثامبتون، وانتصر أرسنال على بورنموث، وكانت المفاجأة في مانشستر بلقاء سيتي مع وولفرهامبتون.

وفاز ليفربول على ليستر سيتي بهدفين لواحد، كما تغلب برايتون على توتنهام بثلاثية نظيفة في أبرز اللقاءات التي لُعبت مساء السبت.

وحقق تشيلسي انتصاراً مميزاً على مضيفه ساوثامبتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد، وذلك في المباراة التي جرت على ملعب "سينت ماري" الخاص بالقديسين.

تشيلسي فرض سيطرته مبكراً على مجريات المباراة، وسجل أولاً عبر تامي أبراهام، والذي سجل هدفه التاسع هذا الموسم، ثم أضاف الثاني من ماسون ماونت بتمريرة مميزة من ويليان.

داني إنجز، مهاجم أصحاب الأرض أعاد الحياة لفريقه بعدما قلص الفارق بهدف بالدقيقة 30، ولكن لم تمر 10 دقائق وسجل نجولو كانتي ثالث أهداف تشيلسي من تسديدة غيرت اتجاهها إلى المرمى.

واختتم تشيلسي مهرجان الأهداف عبر البديل ميتشي باتشواي الذي سجل من تمريرة كريستيان بوليسيتش بعد دخوله في الشوط الثاني.

⚽️سجل كانتي 10 أهداف في 148 مُباراة مع تشيلسي في جميع البطولات.



لا يمكنه التوقف عن التسجيل🤭 pic.twitter.com/z0usSXbulu — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 6, 2019

وفي مانشستر، سقط سيتي بهدفين نظيفين أمام وولفرهامبتون. قدم الوولفز شوطاً أول مميز، وأهدر أكثر من فرصة محققة عبر قلبيه هجومه رؤول خيمينيز وباتريك كوتروني، وانتهى على وقع التعادل السلبي.

الشوط الثاني كان سيتي الأفضل، واقترب من هز الشباك في أكثر من مناسبة، ولكن وولفز هو من افتتح التسجيل وهز الشباك في الدقيقة 81 عبر أداما تراوري من انفراد تام.

تراوري أعاد سيناريو الهدف الأول بالثاني بالحرف بالدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليؤمن الثلاث نقاط لمصلحة فريقه من قلب ملعب "الاتحاد".

ولم يقابل أرسنال صعوبة كبيرة أمام ضيفه بورنموث منذ البداية، إذ افتتح ديفيد لويز التسجيل بعد تسع دقائق، وهو الهدف الأول للبرازيلي بقميص المدفعجية، والوحيد في المباراة.

ديفيد لويز يحتفل بأول أهدافه مع أرسنال في شباك بورنموث 🔥🔴 pic.twitter.com/eo8qL3nUUG — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 6, 2019

النتائج الحاصلة كان لها تأثير على جدول الترتيب، إذ أصبح أرسنال ثالثاً برصيد 15 نقطة، وخلفه تشيلسي مع ليستر رابعاً بفارق نقطة، بينما توقف سيتي عند 16 نقطة كوصيف، بفارق ثمان نقاط عن المتصدر ليفربول.

وولفرهامبتون بلغ نقطته العاشرة وصعد للمرتبة الحادية عشر، بينما توقف رصيد بورنموث عند 11 نقطة، ووساوثامبتون سبع نقاط فقط بعد ثمان جولات.