مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال يوافقون على تنقية الـ 360 درجة

كل من مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال يتوصلون لاتفاق على إدخال تقنية التصوير بـ 360 درجة لملاعبهم في أسرع وقت ممكن بالدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وصول كل من أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي لاتفاق مع شركة "إنتل" من اجل تزويد ملاعبهم بتقنية الإعادة بـ 360 درجة.

وتعتمد التقنية في الأساس على توزيع حوالي 38 كاميرا تصوير حول الملعب على أن يقوم معالج حاسب آلي قوي بتجميع الصور الصادرة منهم في صورة واحدة.

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ويتم استخدام التقنية في الأساس في دوري كرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات بالإضافة لاستخدامها في الليجا مع برشلونة وريال مدريد قبل حوالي عامين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" فالتقنية سيتم العمل بها بداية من شهر مارس المقبل على أن يتم الاتفاق مع عدد أكبر من الفرق مستقبلًا لتعميمها".

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وتتيح تلك التقنية للجماهير والمحللون في الاستديوهات التحليلية أن يشاهدوا أهم اللقطات في المباراة من كل زاوية ممكنة بالإضافة لزاوية رؤية اللاعب نفسه.

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي سيشهد الاستعانة بتقنية الاعادة التلفزيونية بقرارات التحكيم بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.