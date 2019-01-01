مانشستر سيتي مستعد لجعل شكرينيار أغلى مدافع في التاريخ

بيب جوارديولا يجدد رغبته في ضم شكرينيار، ومانشستر سيتي على استعداد لجعل نجم إنتر ميلان المدافع الأغلى تاريخيًا متفوقًا على نجم ليفربول فيرجيل فان دايك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

جدد مانشستر سيتي رغبته في التعاقد مع جوهرة نادي إنتر ميلان المدافع الدولي السلوفيني ميلان شكرينيار خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان شكرينيار قد ارتبط اسمه بالعديد من الأندية الكبرى والتي جاء على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وأخيرًا مانشستر سيتي.

وحسب صجيفة دايلي ميل الإنجليزية، فإن المدرب الإسباني بيب جوارديولا قد جدد مطالبته لإدارة مانشستر سيتي بالتعاقد مع شكرينيار خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وحسب الصحيفة ذاتها، فإن مانشستر سيتي على استعداد لدفع ما يصل إلى 90 مليون يورو من أجل التعاقد مع النجم السلوفيني الشاب.

وفي حال تمت الصفقة بهذا المبلغ، فإن شكرينيار سيصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم متفوقًا على فيرجيل فان دايك المنتقل إلى ليفربول العام الماضي مقابل حوالي 75 مليون يورو.

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يذكر أن ميلان شكرينيار كان قد صرح برغبته في البقاء كلاعب في صفوف إنتر ميلان للموسم المقبل، إلا أن المغريات تتواصل من كل ناحية في أوروبا.