زميله السابق: ماجواير سينتقل لمانشستر يونايتد

المدافع الإنجليزي على أعتاب الرحيل عن ليستر سيتي

يعتقد مايكل داوسون زميل هاري ماجواير السابق، أن نجم ليستر سيتي سينضم لمانشستر يونايتد هذا الصيف.

الصراع مستمر بين مانشستر يونايتد وسيتي لضم ماجواير، مع ميل التوقعات نحول انتقاله للشياطين الحمر.

داوسون الذي سبق وأن لعب مع ماجواير في هال سيتي قبل انضمام الأخير لليستر، يؤمن بحدوث الصفقة قريباً.

وقال المدافع الإنجليزي في تصريحات صحفية:"من الطبيعي محاولة ليستر التمسك بماجواير، عندما انضم لهم بـ17 مليون جنيه إسترليني، البعض كان يراها قيمة ضخمة".

وأضاف:"هاري لاعب على أعلى مستوى وانضم للمنتخب الإنجليزي من خلال ليستر، ستكون صفقة قياسية عندما ينضم لمانشستر يونايتد.

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وتابع:"لا يمكن لليستر الوقوف بطريق لاعب مثل ماجواير للذهاب إلى نادي عملاق مثل يونايتد، ومن غير المنطقي أيضاً رفض المبالغ المعروضة لضمه".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت تقديم يونايتد لعرض بـ70 مليون جنيه إسترليني لضم ماجواير، وهو ما يقل بـ10 مليون عن مطالب ليستر.