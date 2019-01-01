جوارديولا يرفض استبعاد فكرة التعاقد مع ماجواير

صراع مستمر بين ثنائي مانشستر على المدافع الإنجليزي

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، استبعاد فكرة التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي هذا الصيف.

الجدل مستمر حول مستقبل ماجواير مع ليستر، وسط رغبة قوية من مانشستر سيتي ويونايتد للحصول على خدماته.

سيتي فقد قائده فينسنت كومباني المنضم لأندرلخت بالمجان، ويبحث عن لاعب يخلفه بخط الدفاع.

ومن جانبه علق جوارديولا على تلك الإمكانية:"ربما نقوم بذلك، وإذا لم نفعل يمكننا دخول الموسم القادم بدون مدافع جديد".

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وأما عن المزيد من التعاقدات:"لا أتوقع قدوم العديد من الوجوه الأخرى، سعيد جداً بما أمتلكه من لاعبين".

يذكر أن حامل لقب البريميرليج تعاقد هذا الصيف مع رودري لاعب وسط أتلتيكو مدريد، بالإضافة لأنجيلينو ظهير أيسر أيندهوفن العائد مجدداً لملعب الاتحاد.