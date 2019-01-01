جوندوجان: الهزيمة من ليفربول لا تعني خسارة الدوري

تعرف على تصريحات جوندوجان حول مواجهة ليفربول

أكد ألكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، أنّ الخسارة أمام ليفربول لا تعني أنّ الفريق فقد حظوظه للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستضيف مانشستر سيتي مساء اليوم، الأحد، في الجولة 12 من البريميرليج.

وقال جوندوجان في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لدينا العديد من المباريات لنخوضها، لو أن ليفربول انتصر سوف يتحدث البعض عن فارق التسع نقاط ولكن لو فزنا سنكرر ما حدث الموسم الماضي حينما قلبنا الطاولة".

وتابع: "الحقيقة أنّ الوقت مبكرًا للحكم على بطل البريميرليج فلدينا 6 أشهر كاملة متبقية في أكثر بطولة تنافسية في العالم وكل شيء وارد الحدوث لنهاية الموسم".

اللاعب الألماني أكد أنّ المنافسة المحتمدة بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الموسم الماضي جعل البعض يضع للمباراة أهمية مضاعفة.

وأوضح: "لا أرى أن نتيجة اللقاء سيكون لها تأثيرًا كبيرًا على مسار الدوري. الأمر بالنسبة لي مثل مواجهة تشيلسي أو نيوكاسل بنهاية الشهر الجاري".

واختتم: "ليفربول حاليًا متصدر الدوري ولكن جمهورنا يعرف أنّنا نقاتل حتى النهاية في كل مباراة وكل موسم ورغم أهمية المباراة لكن الدوري لا يُحسم في نوفمبر".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي خطف لقب الدوري الموسم الماضي محققًا 98 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.