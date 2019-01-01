مانشستر سيتي يحل مشاكله الدفاعية من ليستر سيتي

إصابات ميندي المتواصلة دفعت النادي للبحث عن ظهير أيسر جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُعاني مانشستر سيتي على صعيد اللاعبين المتوفرين في مركز الظهير الأيسر، خاصة مع الإصابات المتواصلة لنجمه الفرنسي بنجامين ميندي.

ولعب ميندي مباراته الأولى منذ شهرين ضد بورتون الأسبوع الماضي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، ولكنه سيغيب عن المباراة القادمة في البريميرليج لتورم ركبته.

مسلسل الإصابات الذي عانى منه ميندي منذ انضمامه للسيتي خلال صيف 2017 دفع المدرب بيب جوارديولا لاستخدام لاعبي الوسط فابيان ديلف وأوليكساندر زينتشينكو في خانة الظهير الأيسر، بجانب الظهير الأيمن دانيلو أحيانًا.

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لكن الواضح أن المدرب الإسباني يرفض استمرار هذا الأمر للموسم القادم، ولذا يستهدف ضم ظهير أيسر جديد يستطيع تعويض ميندي وكذلك منافسته على المقعد الأساسي، إذ يطلب جوادريولا توفير لاعبين مميزين في كل مركز في السيتي حتى يضمن دوام الدوافع لدى اللاعبين للعمل والتحسن بهدف تقديم الأفضل.

وأوضح موقع إي أس بي إن أن اختيار جوارديولا وقع على الظهير الأيسر الشاب لليستر سيتي "بين شيلويل" والذي يُعد من أفضل اللاعبين في البريميرليج وقد مثل المنتخب الإنجليزي بالفعل في 5 مباريات رغم أنه مازال في الـ22 من عُمره.