Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Live Scores, Stats, and the Latest News
GOAL

ترجمه

مانشستر سيتي، كل المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات "السكاي بلوز" مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

هنا ستعرفون أين يمكنكم مشاهدة مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا ومسابقات الكأس الوطنية مباشرةً وبكل تفاصيلها.

يظل مانشستر سيتي عاماً بعد عام أحد أعمدة كرة القدم الدولية. لكن من يرغب في متابعة مباريات «السكاي بلوز» بالكامل، لن يكفيه استخدام خدمة بث واحدة فقط. فحسب المسابقة، تختلف حزم حقوق البث – وبالتالي تختلف الجهات المزودة أيضاً. 

يمكنكم الاطلاع على القنوات ذات الصلة بمانشستر سيتي في النظرة العامة أدناه.

مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، درع المجتمع، كأس كاراباو: البث التلفزيوني والبث المباشر

لا تزال حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا مملوكة لشبكة Sky. تعرض قناة التلفزيون المدفوع جميع المباريات مباشرة، إما كمباراة فردية أو في بث مشترك. يمكنكم أيضًا متابعة مباريات مانشستر سيتي عبر البث المباشر عبر WOW أو تطبيق Sky Go.

بالإضافة إلى ذلك، حصلت Sky اعتبارًا من موسم 2025/26 على حقوق بث الدوريالإنجليزي لكرة القدم (EFL)وكأسكاراباو. وبالتالي، ستبث Sky أيضًا مباريات مانشستر سيتي المحتملة في كأس الرابطة والمباريات ضد الفرق من الدرجات الأدنى مباشرةً.

الدوري الإنجليزي الممتاز
يمكن مشاهدة كأس الاتحاد الإنجليزي العريق وكأس درعالاتحاد الإنجليزي حصريًا في ألمانيا على DAZN. حصلت خدمة البث المباشر على الحقوق لعدة سنوات وستبث جميع المباريات ذات الصلة مباشرة.

في دوري أبطال أوروبا، يتم بث المباريات عبر عدة منصات. يُبث معظم مباريات مانشستر سيتي مباشرةً على DAZN. ومع ذلك، تُعرض مباراة قمة واحدة يوم الثلاثاء من كل جولة حصريًّا على Amazon Prime Video.

كما سيحدث تغيير كبير اعتبارًا من موسم 2027/28: ستدخل خدمة البث الجديدة Paramount+ في بث دوري أبطال أوروبا وستتولى معظم الحقوق. تجدون هنا جميع التفاصيل حول حزمة الحقوق الجديدة.

إذا وصل مانشستر سيتي إلى النهائي، فسيتم بثه – كالعادة – على التلفزيون المجاني. في هذه الحالة، ستكون قناة ZDF هي الوجهة الأولى.

مانشستر سيتي، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/يبث مباريات فريق "سكاي بلوز" مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟ التغطية المباشرة من SPOX

كبديل، يمكنكم أيضًا زيارة موقعنا، حيث نقدم تغطية حية ومباشرة لمباريات مختارة لفريق "السماويين" - مثل مباريات دوري أبطال أوروبا - بالكامل. ما عليكم سوى زيارة صفحتنا الرئيسية في أيام المباريات، حيث سيتم إدراج التغطية الحية قبل حوالي ساعة من انطلاق المباراة. 

دليل التلفزيون لمانشستر سيتي: نبذة عن النادي

تأسيس1880
ألقاب الدوري الإنجليزي10
ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي7
لقب دوري أبطال أوروبا1
اللاعب الأكثر مشاركةجو كوريجان (574 مباراة رسمية)
