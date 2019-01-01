مانشستر سيتي يستعيد القمة ليلة تألق سترلينج أمام كريستال بالاس

مانشستر سيتي يحقق فوزًا هامًا للغاية على نظيره كريستال بالاس ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي بهدفين لرحيم سترلينج وهدف لجيسوس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا هامًا على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة التي 34 من الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول من المباراة شهد ضغط مكثف من قبل فريق تشيلسي خلال الربع ساعة الأولى، وشهد عدة فرص، أبرزها كانت فرصة لرحيم سترلينج أمام المرمى الخالي فشل في تحويلها لهدف.

🌟سترلينج يُحرز +20 هدفًا في موسمين على التوالي لأول مره في مسيرته :



🗓️ في موسم 2018 : أحرز 23 هدفًا

🗓️ في موسم 2019 : أحرز 20 هدفًا حتى الآن



🔝🔝 pic.twitter.com/4K7BUtu3Cp — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ أبريل ٢٠١٩

وبعدها بدقائق تحديدًا في الدقيقة الـ 15 افتتح سترلينج بنفسه التسجيل من هجمة مرتدة وتمريرة طولية رائعة منحها له كيفين دي بروينه وأنهاها اللاعب الانجليزي بمهارة.

قل ضغط فريق مانشستر سيتي نسبيًا بعد الهدف الأول وبدأ كريستال بالاس في محاولات التعويض وكان قريبًا للغاية من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة الـ28 عن طريق شيخو كوياتي الذي فضل تمرير الكرة لزاها عن تسديدها فأخرجتها دفاعات فريق مانشستر سيتي بعيدًا عن الخطورة.

ومع نهاية الشوط الأول ظهرت خطورة مانشستر سيتي من جديد عندما كاد الفريق يسجل الهدف الثاني من فرصة بثلاث أرواح شارك فيها أجويرو وساني ودي بروينه ومنعها الدفاع والحارس وحولها لركلة ركنية.

وفي بداية الشوط الثاني كثف فريق مانشستر سيتي من محاولاته لتسجيل الهدف الثاني ليقتل المباراة وحاول كل من ساني ودي بروينه لكن دون فائدة.

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ومع حلول الدقيقة الـ 63 سجل رحيم سترلينج الهدف الثاني لفريقه من تمريرة رائعة من ليروي ساني، ومهارة عظيمة في التسجيل من لمسة واحدة.

حاول كريستال بالاس من بعدها أن يقلص النتيجة دون فائدة، لكن مع الدقيقة الـ 80 حصل الفريق على ضربة ثابتة على حدود المنطقة نفذها لوكا ميليفوجيفيتش ببراعة على يمين إيدرسون حارس مانشستر سيتي معلنًأ عن الهدف الأول لأصاحب الأرض.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء سجل جابريل خيسوس البديل الهدف الثالث لمانشستر سيتي من هجمة مرتدة وتمريرة من كيفين دي بروينه.

بهذه النتيجة يعود فريق مانشستر سيتي لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت أمام نظيره ليفربول الذي سيواجه تشيلسي مساء اليوم، وتبقى للستيزنز مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد.



