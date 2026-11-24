معاينة مواجهة مانشستر سيتي وC نابولي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 ملعب الاتحاد

يستضيف مانشستر سيتي نابولي على ملعب الاتحاد يوم الثلاثاء، ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، في مباراة يعود فيها كيفن دي بروين إلى الملعب الذي أمضى فيه 10 سنوات. وتنطلق المباراة الساعة 16:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة و20:00 بتوقيت غرينتش. ويحتل سيتي المركز السابع بتسع نقاط في مرحلة الدوري، بينما يأتي نابولي في المركز 27 بثلاث نقاط فقط بعد أربع مباريات.

مانشستر سيتي يعود إلى دوري الأبطال بعد سلسلة مخيبة بلا انتصارات في الدوري الإنجليزي

تراجع أداء سيتي في الأسابيع الأخيرة. فقد استهل فريق إنزو ماريسكا الموسم بسلسلة من الانتصارات، لكنه لم يفز في آخر أربع مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع فولهام، في مباراة أُلغي فيها هدف لإرلينج هالاند وسط جدل، وذلك بعد ثلاث هزائم متتالية. واستقبل سيتي 14 هدفًا في آخر سبع مباريات خاضها على ملعب الاتحاد بمختلف المسابقات، وهي مشكلة سيتعين على إنزو ماريسكا معالجتها، ونقطة ضعف قد يستغلها أحد نجوم النادي السابقين.

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نابولي يعوّل على دي بروين

يصل نابولي بحالة جيدة نسبيًا بعد فوزه 1-0 على تورينو يوم السبت. لكن فريق ماسيميليانو أليجري يحتل المركز 27 في جدول مرحلة الدوري، ويتراجع إلى المركز الثامن في الدوري الإيطالي رغم فوزه باللقب في موسم 2024-25 تحت قيادة أنطونيو كونتي. وخسر الضيوف خمسًا من آخر سبع مباريات خاضوها خارج أرضهم بمختلف المسابقات، لذا قد يتغير هذا المسار في هذه المواجهة.

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أبرز الأرقام وأخبار الإصابات

لم يحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في آخر سبع مباريات خاضها على أرضه بمختلف المسابقات.

يغيب الجناح المصاب أنطوان سيمينيو عن سيتي، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة ماتيوس نونيز.

يغيب عن نابولي المدافع جيوفاني دي لورينزو ورافا مارين الموقوف.

التشكيلتان المتوقعتان

سيتي (4231): دوناروما؛ خوسانوف، دياز، جيهي، جفارديول؛ أندرسون، فرنانديز؛ ندياي، شرقي، دوكو؛ هالاند.

نابولي (4231): ميلينكوفيتش-سافيتش؛ بوليتانو، رحماني، بيوكيما، سبيناتزولا؛ أنجويسا، جيلمور، ماكتوميناي؛ دي بروين؛ هويلوند، لانج.

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