ستيرلينج يدافع عن بيرناردو سيلفا في قضية العنصرية

بيرناردو سيلفا مُتهم بالعنصرية نتيجة مزاحه مع صديقه ميندي على موقع تويتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

دافع رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن زميله في الفريق بيرناردو سيلفا ضد من اتهموه بالعنصرية.

ونشر سيلفا تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، مع زميله ميندي، شبهه فيها بنوع حلوى منتشر في إسبانيا والبرتغال.

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واتهم الكثير بيرنادو سيلفا بالعنصرية بسبب تغريدته، ويحقق الاتحاد الإنجليزي في الواقعة التي قد تصل إلى حرمان اللاعب من المباريات وتغريمه.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية حول هذا الأمر: "إنه أمر بين الأصدقاء بيرناردو وميندي".

وتابع: "أتفهم النقطة التي جعلت البعض يشعر بالعنصرية، ولكن سيلفا كان يمازح صديقه، هو لم يشر إلى لون بشرته او لون شفتيه".

وواصل: "أهم شيء بالنسبة لي أنه لم يشر إلى لون بشرته، يجب أن نكون نحن فخورين بأننا من أصحاب البشرة السمراء".

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وأردف: "من المحزن أن نرى شخص مثل بيرناردو طيلة الأسبوع الماضي الحديث كله يكون حوله، أنا متأكد أنه لا يريد أن يكون عنصرياً، هذا ليس لأنه زميلي في الفريق، ولكن بالفعل لا أرى أي عنصرية فيما كتب".

وأتم تصريحاته قائلاً: "علينا فقط أن نكون أكثر ذكاءً على وسائل التواصل الاجتماعي، أي شيء تفعله يتم الحكم عليه بسرعة".