بيليجريني: الخماسية لا تعبر عن الفوارق بين مانشستر سيتي ووست هام

المدرب التشيلي أشاد أيضاُ بتطبيق تكنولوجيا الفيديو

أعرب مانويل بيليجريني المدير الفني لوست هام، عن إحباطه الشديد بعد الخسارة الثقيلة من مانشستر سيتي بخماسية نظيفة.

وست هام افتتح مشواره في الدوري الإنجليزي اليوم السبت، بخماسية سجل منها رحيم سترلينج 3 أهداف، بالإضافة لهدفين سجلهما سيرجيو أجويرو وجابريل خيسوس.

بيليجريني قال في تصريحات صحفية:"علمنا من البداية أن المباراة ستكون صعبة، الخسارة كبيرة جداً، لكنها لا تعبر عن الفوارق بين الفريقين".

وأضاف:"كانت هناك بعض اللحظات الحاسمة التي جعلت النتيجة تصل لهذا الرقم، وبالطبع دفعنا ثمن منحهم هذه المساحات".

وتابع:"سنحاول الاستفادة من هذا الدرس الصعب، حتى نتعلم دخول مباريات بأكثر حدة، مانشستر سيتي ارتكب 13 خطأ مقابل 5 لنا فقط".

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وأما عن تعدد حالات تكنولوجيا الفيديو:"تقنية عادلة للجميع في حالة استخدامها بالطريقة الصحيحة، بكل تأكيد ستساهم على ترسيخ العدالة".

يذكر أن الفوز جعل مانشستر سيتي يتصدر البريميرليج بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما يتذيل وست هام الترتيب، في انتظار باقي مباريات الجولة الأولى.