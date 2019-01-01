دي بروينه: شعرنا بالتهديد ويمكننا التعامل مع غياب فيرناندينيو

3 نقاط تضع سيتي على مقربة من ليفربول

أبدى كيفن دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على أستون فيلا 3/0 بالجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ثلاثية سيتي جاءت عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 46، دي بروينه 65 ولكاي جوندوان بالدقيقة 70 من زمن اللقاء.

سيتي أكمل المباراة بـ10 لاعبين، بعد طرد لاعب وسط البرازيلي فيرناندينيو قبل النهاية بـ3 دقائق، ولم يؤثر ذلك في مسار النتيجة.

دي بروينه قال عقب صافرة النهاية:"في الشوط الأول افتقدنا للكثير من الحدة والتناغم في الأداء".

وأضاف:"الأمور تحسنت في الشوط الثاني حيث بدأنا بأفضل شكل ممكن وافتتحنا التسجيل".

وتابع البلجيكي:"أستون فيلا هددونا بأكثر من لعبة خاصة في الهجمات المرتدة".

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وأما عن طرد فيرناندينيو:"جزء من اللعبة، احتجنا للتعامل مع عدد كبير من الإصابات، ونستطيع تخطي هذه الأزمة مرة أخرى".

يذكر أن الفوز رفع رصيد سيتي إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق 3 نقاط عن ليفربول الذي يلعب غداً ضد توتنهام بنفس الجولة.