جيسوس يتخطى الرقم 100 بمسيرته بعد هاتريك دينامو

واصل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، مستواه المميز وسجله التهديفي المبهر مع مانشستر سيتي على الصعيد الأوروبي والمحلي.

جيسوس نجح في تسجيل ثلاثية خلال مواجهة سيتي مع دينامو زغرب، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الهاتريك جعل المهاجم البرازيلي يصل إلى الرقم 101 على مدار مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخب البرازيلي بمختلف المسابقات.

101 - Gabriel Jesus has now surpassed 100 career goals in all competitions, with 55 of those coming for current club (28 for Palmeiras, 18 for ). Ton. #UCL #DINMCI pic.twitter.com/z1lctxtV39