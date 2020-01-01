جوارديولا يعلق على رغبة ستيرلينج في اللعب لريال مدريد

المدرب الإسباني لم يحصل على أي دعم خارجي بعد العقوبة الأوروبية

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن عدم شعوره بالقلق من إمكانية رحيل لاعبه رحيم ستيرلينج لصفوف ريال مدريد الصيف القادم.

ستيرلينج خرج ليثير الجدل حول مستقبله مع سيتي، ليؤكد حلمه بارتداء قميص ريال يوماً ما، قبل مواجهة الفريق الإسباني بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

جوارديولا رد على هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي، كما علق على العديد من الأمور الأخرى الخاصة بفريقه.

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وقال الإسباني في تصريحاته:"اللاعبون يمكنهم الحديث كما أرادوا، لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، ولكني لا أشك للحظة في التزامهم تجاه النادي، وهذا ما أظهروه على مدار السنوات الماضية".

وأما عن مباراة ليستر:"تحدثت أكثر من مرة عن انبهاري بهم والطريقة التي يلعبون بها، هناك تنظيم رائع وعين جيدة لاختيار اللاعبين المميزين، ما يقدمه بريندان رودجرز يمثل ميزة كبيرة جداً للكرة الإنجليزية".

رأيه في جيمي فاردي:"قلتها من قبل، هو واحد من أفضل المهاجمين الذين رأيتهم طوال مسيرتي".

عقوبة الحظر من دوري أبطال أوروبا:"لا يمكنني تغيير ما يعتقده الناس، نحن نعمل بجد ونفخر بعملنا خلال السنوات الماضية، لم نحصل على أي مساعدة خارجية، الأمور لم تنته ونعمل على استئناف العقوبة وسنرى ما سيحدث".

الإصابات:"سترلينج في المرحلة الأخيرة من التعافي، دافيد سيلفا كان ذكياً بالخروج قبل دقائق في المباراة الأخيرة، أما ليروى ساني فهو تحسن بشكل كبير ولكنه يحتاج للمزيد من الوقت".

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ونفى جوارديولا خلال حديثه تلقيه أي رسائل للدعم من المدربين أو الشخصيات الرياضية حول العالم، بعد أزمة إيقاف فريقه من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ليستر غداً السبت، وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ54 نقطة، بفارق شاسع عن ليفربول المتصدر بـ76 نقطة.