جوارديولا يحسم موقفه من الممر شرفي لتكريم ليفربول

خطوات قليلة تفصل الريدز عن التتويج

أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، استعداده التام للوقوف في ممر شرفي، لتحية ليفربول في حالة حسم لقب البريميرليج قبل مواجهتهما معاً في البطولة.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن سيتي، ويحتاج إلى 6 نقاط فقط، من أجل الصعود لمنصة التتويج لأول مرة منذ 30 سنة.

البطولة ستعود هذا الأسبوع من جديد، بعد التوقف لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي، والذي هدد بإمكانية إلغاء الموسم.

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فريق المدرب يورجن كلوب، سيكون على موعد لحسم البطولة بشكل نهائي، عندما يلعب ضد إيفرتون وكريستال بالاس بعد عودة النشاط من جديد.

وعلى الجانب الآخر يلعب مانشستر سيتي ضد آرسنال، وفي حالة خسارته على ملعب الاتحاد الأربعاء القادم، سيكون ذلك كافياً لحسم اللقب لصالح ليفربول لو فاز على إيفرتون.

ومن المقرر أن يلعب سيتي ضد ليفربول يوم 2 يوليو، ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المدرب بيب جوارديولا على استعداد تام للوقوف في ممر شرفي لتكريم الريدز ومدربهم كلوب.

ومن المتوقع أن يتم إجراء بعض المحادثات بين الطرفين لو أصبح هذا السيناريو ممكناً من خلال النتائج، وسط ترحيب تام من جوارديولا بتكريم الفريق المنافس، رغم أن اللوائح لا تجبره على هذه الخطوة.

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يذكر أن أحد أشهر الممرات الشرفية في تاريخ البريميرليج، حدث بوقوف آرسنال لمنافسه مانشستر يونايتد، لتكريم فريق السير أليكس فيرجسون بعد حسم اللقب في 2013.