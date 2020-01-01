جوارديولا عن ارتجاج جارسيا: جزء من كرة القدم

المدافع الشاب يغيب عن مانشستر سيتي 10 أيام

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه لم يتحدث مع حارسه إيدرسون، عقب اصطدامه بزميله إريك جارسيا بمواجهة آرسنال.

المدافع الشاب تعرض لإصابة مروعة خلال الفوز على آرسنال بثلاثية نظيفة يوم الأربعاء الماضي بالدوري الإنجليزي، بعد التحام غير متعمد من زميله إيدرسون.

جارسيا تلقى العلاج لبضعة دقائق داخل الملعب، قبل أن يتم نقله للمستشفى حيث قضى ليلة كاملة هناك بعد معاناته من ارتجاج.

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وقال جوارديولا عن هذه الواقعة:"لم أتحدث مع إيدرسون بعد ما حدث مع جارسيا، طريقة لعبنا تعتمد على رد الفعل في أسرع وقت ممكن".

وأضاف:"إنها جزء من كرة القدم، هذه الأمور تحدث في بعض الأحيان، إيدرسون بكل تأكيد لا يريد إيذاء أي خصم أو زميل له".

وأما عن حالة لاعبه:"كما تعلمون قواعد الدوري الإنجليزي تمنع أي لاعب يعاني من ارتجاج من المشاركة لمدة 10 أيام، رأيته أمس، هو الآن يعاني من إصابة خفيفة في الوجه وقضى الليلة في المستشفى".

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يذكر أن مانشستر سيتي يلعب مباراته القادمة في الدوري ضد بيرنلي يوم الإثنين المقبل، وهو في المركز الثاني بـ60 نقطة، بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر.