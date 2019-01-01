جوارديولا: دي بروينه غير جاهز ولا يمكننا التحكم في انتصارات ليفربول

قبل مواجهة ولفرهامبتون بالجولة الثامنة من البريميرليج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إمكانية غياب لاعبه البلجيكي كيفن دي بروينه، عن مواجهة ولفرهامبتون الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.

الشكوك مستمرة حول لياقة دي بروينه في الفترة الأخيرة، خاصة بعد استبعاده من قائمة بلجيكا لخوض تصفيات يورو 2020.

بيب قال عن إمكانية ظهوره:"ليس جاهزاً بالشكل الكافي، سيلعب عندما يكون جيداً وفي أفضل حالاته، سيصبخ مستعداً بالشكل الكافي بعد العطلة الدولية".

عودة ستونز:"نتمنى عودته هو الآخر مع دي بروينه عقب فترة التوقف الدولي، وأعتقد أن فيرناندينيو في حالة جيدة للعب أيضاً".

استبعاد كايل ووكر من قائمة إنجلترا:"هو الآن في تحدي كبير جداً مع جاريث ساوثجيت لإثبات قدراته وما يمكنه فعله الفترة القادمة".

وأضاف:"كايل لاعب على أعلى مستوى ممكن من الناحية البدنية والقوة والسرعة ويستطيع مساعدة الفريق في أي وقت".

العقوبة المحتملة على برناردو سيلفا:"لا أريد التعليق على هذا الأمر مرة أخرى".

الضغوط على كانسيلو:"ظهر بشكل جيد ضد بريستون، جاء في وقت متأخر من الموسم ولكه يتطور الآن مع الكرة وبدونها".

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انتصارات ليفربول المستمرة:"شيء طبيعي في كرة القدم، حدث الموسم الماضي ولا يمكننا التحكم فيه، تركيزنا فقط على ما نفعله نحن".

مستوى ولفرهامبتون:"نونو يستطيع التعامل مع هذه الفترة الصعبة، لديهم مجموعة جيدة من اللاعبين ومدرب رائع يمكنه إخراج أفضل ما لديهم".

يذكر أن سيتي يلعب ضد ولفز وهو في المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ16 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر.