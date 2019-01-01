جوارديولا: التعادل يكفينا والآن يجب التركيز على البريميرليج

نتيجة كافية للمدرب الإسباني من أجل صدارة المجموعة

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بمستوى فريقه أمام شاختار دونيستيك، رغم التعادل 1/1 بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

سيتي تقدم بهدف عن طريق الألماني لكاي جوندوان في الدقيقة 58، قبل أن يعادل مانور سولومون النتيجة بالدقيقة 69.

بيب قال بعد نهاية المباراة:"أهم شيء كان التأهل، وبشكل عام كنا أفضل في الشوط الثاني أكثر من مرة لعدم تلقينا العديد من المرتدات".

وأضاف:"لعبت ضد شاختار أكثر من مرة، لديهم الجودة الكافية لتهديد الخصم، وبالنسبة لنا قمنا بصناعة عدد جيد من الفرص أيضاً".

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وتابع:"التعادل كان كافياً لتصدر المجموعة والآن علينا التركيز في الدوري الإنجليزي بشكل أكبر".

يذكر أن التعادل منح مانشستر سيتي بطاقة التأهل كأول مجموعة بـ11 نقطة، مقابل 6 لشاختار و5 لدينامو زغرب و4 لأتالانتا.