جوارديولا يدافع عن مورينيو ويكشف موقف ساني ولابورت من مواجهة توتنهام

تصريحات المدرب الإسباني قبل المواجهة المنتظرة بعد غد الأحد

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ، عن موقف الثنائي ليروى ساني وإيمريك لابورت، من المشاركة أمام توتنهام بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي .

سيتي يحل ضيفاً على توتنهام في مواجهة شرسة بين جوارديولا وغريمه اللدود جوزيه مورينيو بعد غد الأحد، حيث يطمح بيب في الفوز بحلقة جديدة من صراعه مع البرتغالي.

حامل لقب البريميرليج تلقى أنباء جيدة قبل هذه المباراة، بعودة ساني ولابورت أخيراً للتدريبات، بعدما غابا بسبب إصابات قوية بمطلع الموسم الحالي.

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وقال بيب عن موقفهما:"ساني يتدرب معنا ويتحسن بشكل مفاجىء لنا ومن الجيد رؤيته مرة أخرى، الأمور على ما يرام أيضاً مع لابورت لكنه يشعر ببعض التعب لذلك لا نريد المجازفة به، ربما نراه ضد توتنهام أو المباراة التالية ضد وست هام".

وأما عن توتنهام:"شاهدت مباراة ونصف فقط لهم منذ قدوم مورينيو، الجميع يعرفه ويعلم شخصيته كمدرب، الأمر ليس سهلاً بالانتقال لفريق جديد بمنتصف الموسم لكن سنرى ما سيحدث بالمستقبل".

خطته للقاء:"نعم لدي فكرة ما أسعى لتطبيقها لكن بكل تأكيد لن أقولها لكم".

العداوة مع مورينيو:"نحن كبرنا الآن وأصبحنا أكثر خبرة، في الماضي عندما كنت أواجهه خلال فترته بمانشستر يونايتد الأمور كانت أهدأ بكثير في المؤتمرات الصحفية، لذلك أتأسف لكم أن الخصومة لم تستمر".

تعثر المدرب البرتغالي:"يتمتع بخبرة كبيرة جداً ونجاحات عديدة، لا يمكن الحكم عليه من خلال موسم واحد، بالنسبة ليه فأحكم على المدى البعيد في 10 أو 15 سنة وليس في العام الواحد فقط".

واستكمل:"أي مدرب يحظى بفترات نجاح وتعثر هذا أمر طبيعي، جوزيه هنا منذ 15 إلى 20 سنة وحقق العديد من الإنجازات، فعلى سبيل المثال مايكل جوردان أسطورة كرة السلة حصل على 6 ألقاب للدوري الأمريكي للمحترفين في 16 أو 17 سنة".

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هل ساعدته العداوة على النجاح:"أحاول القيام بأفضل ما لدي على كل حال، نعم أحاول التعلم من بعض الأشياء التي يقوم بها، ولكن بدونه كنت سأفعل ذلك أيضاً، ولكن بالطبع الانتباه والحذر أمام المدربين الكبار شيء ضروري".

مستقبل ساني:"لا توجد لدي أي أنباء، يجب عليكم سؤال النادي في الوقت الحالي، عرضنا عليه التجديد منذ فترة ولكنه لم يرفض".

القيام بتعاقدات متأخرة:"أنتم تعلمون الإجابة جيداً".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج قبل مواجهة الأحد، في رصيده 51 نقطة، بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر.