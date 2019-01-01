هل أضاع مانشستر سيتي فرصة ضم سيلفا بمقابل زهيد؟

سيتي دفع 55 مليون يورو لضم البرتغالي

كُشف مؤخراً كيف أضاع مانشستر سيتي فرصة التعاقد مع برناردو سيلفا، نجمه الحالي، وقتما كان لاعباً ناشئاً في بنفيكا.

سيتي ضم برناردو في 2017 من صفوف موناكو مقابل 55 مليون يورو، وتحول الموسم الماضي لأحد أهم لاعبي الفريق.

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وأوضح كتيب "مدينة بيب، صناعة فريق سوبر" الذي سيطُرح في الأسواق قريباً كيف أن اللاعب عُرض على سيتي، ولكن النادي الإنجليزي رفضه.

وجاء عرض اللاعب عبر الوكيل البرتغالي الشهير جورجي مينديش في 2013 وقتما كان لاعباً مع بنفيكا، وقال لتكسيكي برجشتاين، مدير الكرة في سيتي، أن سيلفا سيصبح الأفضل في العالم.

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وانضم سيلفا في 2015 إلى صفوف موناكو مقابل 14 مليون يورو، وساهم في قيادة الفريق في 2016-2017 للفوز بلقب الدوري الفرنسي.