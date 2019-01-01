الانتقالات

سيتي يحدد بديل لابورت

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Getty Images
سيتي يعاني دون المدافع الفرنسي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير أن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حدد مدافعين لتعويض إصابة نجمه إيمريك لابورت وغيابه الطويل عن الملاعب.

لابورت تعرض في وقت سابق من الموسم لإصابة أجرى على إثرها عملية جراحية في الركبة ستبعده لقرابة خمسة أشهر عن الملاعب.

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وذكرت "جارديان" أن أول الأسماء المرشحة لتعويض لابورت هو التركي شاجلار سوينشو، مدافع ليستر سيتي، والذي جذب الأنظار بقوة مع انطلاق الموسم.

وانضم سوينشو مطلع هذا الموسم لصفوف ليستر من فرايبورج لتعويض رحيل هاري ماجواير إلى صفوف مانشستر يونايتد.

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وبحسب التقرير، فأسلوب لعب سيونشو المميز دفاعياً وقدرته على بناء الهجمة من الخلف يعجب كثيراً جوارديولا ويراه مناسباً لطريقة لعبه.

ثاني الأسماء المرشحة لتعويض لابورت في انتقالات يناير بحسب الصحيفة هو آرون هيكي، مدافع هارتس الشاب، وإن كان الأخير يلعب كظهير.

ويصطدم مانشستر سيتي مساء السبت بإيفرتون ضمن مجريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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