مانشستر سيتي يستهدف 4 خيارات دفاعية في يناير

رغم تصريحات بيب جوارديولا الأخيرة بعدم ضم أي لاعب

يقوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، باستكشاف بعض العناصر الدفاعية، تمهيداً لخطوة تدعيم جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

بيب جوارديولا مدرب سيتي خرج مؤخراًن ليؤكد عدم اهتمامه بضم أي لاعب جديد في يناير، رغم الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق هذا الموسم.

المدرب الإسباني اضطر للاعتماد على فيرناندينيو كقلب دفاع، بجوار الأرجنتيني المتخبط نيكولاس أوتاميندي، في ظل غياب إيمريك لابورت وجون ستونز.

صحيفة "تيليجراف" أكدت متابعة إدارة النادي الإنجليزي للعديد من المدافعين، وعلى رأسهم ناثان أكي لاعب بورنموث.

صعوبة التعاقد مع اللاعب الهولندي تكمن في أحقية تشيلسي في استعادته مرة أخرى مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يخطط البلوز للقيام به قريباً.

الأمر الذي دفع مانشستر سيتي للتفكير في باو توريس مدافع فياريال، وروبن دياس مدافع بنفيكا البرتغالي، حيث يبلغ عمرهما 22 سنة ويقدمان مستويات مميزة بالفترة الأخيرة.

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وأشارت الصحيفة أن سيتي يترقب موقف كاليدو كوليبالي مع نابولي، وسط أنباء حول رغبة السنغالي في الرحيل، ولكن سنه الذي يصل لـ28 سنة يبدو عائقاً لإتمام الصفقة.

يذكر أن سيتي سيستعيد لابورت بعد عودته من الإصابة مع بداية العام الجديد، ولكن فكرة التعاقد مع مدافع تبدو قائمة خلال الميركاتو الشتوي.