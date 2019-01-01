مانشستر سيتي يستهدف ثنائي دفاع ليستر في يناير

النادي الإنجليزي يستعد لدخول الميركاتو الشتوي

يستهدف نادي مانشستر سيتي، التعاقد مع شالار سوينجو وزميله جوني إيفانز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ثنائي ليستر سيتي يقدم مستويات مميزة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويعتبران من أهم أسباب احتلال الفريق للمركز الثاني بالبطولة.

وعلى الجانب الآخر يعاني حامل لقب البريميرليج من مستوى دفاعي متخبط، بإصابة نجمه إيمريك لابورت منذ بداية الموسم.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت استعداد مانشستر سيتي لدخول الميركاتو الشتوي لضم مدافع جديد.

الفريق الإنجليزي يضع سوينجو وإيفانز كأحد الأهداف الرئيسية لتدعيم الخط الخلفي للمدرب بيب جوارديولا.

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المدافع التركي سوينجو البالغ من العمر 23 سنة يعتبر هو الخيار الأول للمدرب الإسباني، ولكن فكرة تخلي ليستر عنه بهذا التوقيت تبدو في غاية الصعوبة.

وأما إيفانز ففكرة ضمه تبدو أكثر سهولة، نظراً لعمره الذي يبلغ 31 سنة، وإمكانية بيعه والحصول على مكسب مادي، حيث ضمه الثعالب بـ3.5 مليون جنيه إسترليني فقط.

يذكر أن سيتي يحتل المركز الرابع بجدول البريميرليج، بفارق نقطة عن ليستر و9 عن ليفربول أصحاب الصدارة.