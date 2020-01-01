مانشستر سيتي: الاتهامات غير صحيحة وسنثبت ذلك بالمستندات

النفي مستمر من النادي الإنجليزي بعد حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

خرج فيران سوريانو مدير التسويق بمانشستر سيتي، للدفاع عن النادي الإنجليزي، بعد اتهامه بخرق لوائح اللعب المالي النظيف التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

سيتي تم حرمانه من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، وتغريمه 30 مليون يورو، لعدم الالتزام بلوائح اليويفا في الفترة من 2012 إلى 2016.

وجاء ذلك بعدما وجدت غرفة التحكيم التابعة لهيئة الرقابة المالية بالاتحاد، قيام سيتي بالمبالغة في إيرادات الدعاية به خلال الفترة المحددة، وهي الاتهامات التي قام النادي الإنجليزي بالاستئناف للرد عليها.

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وقال سوريانو تعليقاً على هذه القضية:"قد لا أتمكن من الحديث عن بعض التفاصيل، ولكن أهم ما يمكنني قوله أن هذه المزاعم غير صحيحة أبداً".

وأضاف:"مالك النادي لم يقم بوضع أي أموال بطريقة غير سليمة، نحن نتمتع بقدر كبير جداً من الاستقرار المالي، ليس لدينا ديون وتم التدقيق في حساباتنا عدة مرات".

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وتابع:"الميزانية تم التحقق منها ومراجعتها أكثر من مرة عن طريق المختصين والمستثمرين وهذا واضح للجميع، وحالياً نبذل كل ما بوسعنا لإثبات صحة موقفنا بالمستندات اللازمة ونتمنى التوصل لحل نهائي قبل الصيف القادم".

يذكر أن العقوبة أثارت حالة من الجدل حول مستقبل بيب جوارديولا مدرب سيتي، والذي خرج بنفسه لينفي تماماً هذه التكهنات، مؤكداً استمراره مع الفريق حتى لو هبط لدوري الدرجة الثانية.