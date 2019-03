مانشستر سيتي الأكثر استفادة من الأهداف العكسية في إنجلترا

قلب مانشستر سيتي، تأخره أمام سوانزي سيتي، من هدفين نظيفين، إلى فوز بثلاقة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليضمن مقعده في المربع الذهبي.

وجاء ذلك بفضل الأرجنتيني أجويرو الذي صنع هدف تقليص الفارق، وسجل هدفًا وحوّل الحارس نوردفيلدت ركلة الجزاء التي سددها لهدف بالخطأ في مرماه.

وانبرى الأرجنتيني لركلة جزاء، سقط وهو ينفذها لترتطم بالقائم ومن ثم تصطدم بظهر الحارس وتسكن الشباك لتعلن تعديل النتيجة.

وأصبح هدف نوردفيلدت هو السابع الذي يستفيد منه مانشستر سيتي كهدف عكسي في الموسم الجاري.

7 - Kristoffer Nordfeldt's own goal was the seventh that have benefited from in all competitions this season - more than any other side. Bounce. #SWAMCI