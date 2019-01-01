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كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي الأكثر استفادة من الأهداف العكسية في إنجلترا

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إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

قلب مانشستر سيتي، تأخره أمام سوانزي سيتي، من هدفين نظيفين، إلى فوز بثلاقة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليضمن مقعده في المربع الذهبي.

وجاء ذلك بفضل الأرجنتيني أجويرو الذي صنع هدف تقليص الفارق، وسجل هدفًا وحوّل الحارس نوردفيلدت ركلة الجزاء التي سددها لهدف بالخطأ في مرماه.

وانبرى الأرجنتيني لركلة جزاء، سقط وهو ينفذها لترتطم بالقائم ومن ثم تصطدم بظهر الحارس وتسكن الشباك لتعلن تعديل النتيجة.

وأصبح هدف نوردفيلدت هو السابع الذي يستفيد منه مانشستر سيتي كهدف عكسي في الموسم الجاري.

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واستفاد سيتي من الأهداف العكسية 4 مرات كأكثر فريق مشاركة مع أرسنال استفادةَ من الأهداف العكسية.

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