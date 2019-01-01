لابورت: مانشستر سيتي أفضل من ليفربول ونريد الفوز بالرباعية

المدافع الفرنسي إيمريك لابورت يؤكد أفضلية فريقه مانشستر سيتي على حساب ليفربول، ويسعى للفوز بكل البطولات المتاحة هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب إيمريك لابورت نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن رغبته في التتويج بكل شيء متاح رفقة فريقه خلال الموسم الجاري بما فيه دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب خلال حوار مع "تيليفوت" وأكد خلالها أنه يرى فريقه أفضل من ليفربول منافسه على لقب الدوري الإنجليزي.

جيسوس يقود مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب برايتونhttps://t.co/5DPH2EJJdB

وقال لابورت: "عندما تحقق الفوز في كل مباراة تشعر أنك تلعب في فريق كبير، لكن يجب أن تستمر الانتصارات وأن نحاول الفوز بكل شيء".

وأضاف: "هذا هو ما نريده هنا، جوارديولا يمنحنا الكثير، لقد أصبحنا من أفضل الفرق في كل البطولات، وهذا أمر هام بالنسبة لنا، ونتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد وبعدة ألقاب".

سون: توتنهام قادر على تخطى سيتي بدوري الأبطال

وأكمل: "يمكنني أن أقول أن مانشستر سيتي أفضل من ليفربول، لكن الأفضلية محدودة للغاية، فهم لديهم فريق جيد وأتمنى أن نصنع الفارق، نحن هنا لنحقق الفوز بكل شيء ممكن بما فيه دوري أبطال أوروبا، الهدف هو الوصول للنهاية".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي لكن لديهم مباراة مؤجلة بينما لعب ليفربول كل مواجهاته.