ماندجوكيتش ينضم إلى مانشستر يونايتد في ديسمبر

اللاعب الكرواتي خارج الحسابات في تورينو

هيثم محمد تويتر

أوردت تقارير إعلامية إيطالية أن ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس، يملك اتفاقاً مع مانشستر يونايتد للانتقال إلى صفوفه بعد خروجه من الحسابات في تورينو.

ولم يلعب الكرواتي أي مباراة ليوفنتوس هذا الموسم، كما تم استبعاده من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا رفقة الألماني إيمري تشان.

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وذكرت "توتوسبورت" أن المهاجم الكرواتي يملك بالفعل اتفاقاً مع يونايتد للانتقال لصفوفه، وأنه سينضم للتدريبات في ديسمبر المقبل حتى قبل الإعلان الرسمي.

وأضاف التقرير أن ماندجوكيتش سينضم باكراً لصفوف يونايتد من أجل التعود على الأجواء والنظام التدريبي للمدرب أولي جونار سولشاير.

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وفي نفس السياق، ذكرت "ميرور" أن يوفنتوس قد يعرض ماندجوكيتش وإيمري تشان على مانشستر يونايتد لمحاولة استعادة نجمه بول بوجبا مجدداً في يناير المقبل.

ولم ينجح انتقال ماندجويكيتش إلى صفوف الريان القطري في الأسابيع الماضية حسبما كشف يوفنتوس، ولم يعلق اللاعب على أزمة غيابه عن المشاركة منذ بداية الموسم.