ماندجوكيتش ينجو من عقوبة ركل رومانيولي

الاتحاد الإيطالي يقرر عدم معاقبة نجم يوفنتوس ماريو ماندجوكيتش على خلفية ركل مدافع ميلان رومانيولي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجا المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندجوكيتش نجم نادي يوفنتوس من عقوبة الإيقاف على خلفية سلوكه غير المقبول في حق مدافع ميلان رومانيولي.

وكان يوفنتوس قد نجح في تحقيق انتصار هام وصعب غلى حساب ضيفه ميلان بهدفين مقابل هدف واحد مطلع الأسبوع الحالي.

وخلال المباراة، قام المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندجوكيتش بتوجيه ركلة بدون كرة لمدافع ميلان رومانيولي.

وفتح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تحقيقًا بخصوص هذه الواقعة، وكان من المتوقع أن تتم معاقبة ماندجوكيتش بالإيقاف.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

ولكن وبعد استمرار التحقيقات ليومين، قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي في حق ماندجوكيتش .

وطلب ممثل الادعاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم مراجعة الحادث، ليتم التقرير بأنها كانت لقطة غير متعمدة.

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يذكر أن ماريو ماندجوكيتش كان قد شارك أساسيًا في المواجهة أمام ميلان، وظل في مناوشاته المعتادة طيلة الدقائق التسعين.