ماندجوكيتش وأباتي يرفضان قطر

ماندجوكيتش وأباتي يفضلان البقاء في يوفنتوس وميلان وعدم الانتقال إلى الدوري القطري

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رفض الثنائي ماريو ماندجوكيتش وإجنازيو أباتي نجما يوفنتوس وميلان الإيطاليين الانتقال إلى الدوري القطري وفضلا البقاء في الكالتشيو.

وكانت المؤشرات قد أبدت نية ميلان الاستغناء عن إجنازيو أباتي ونية يوفنتوس الاستغناء عن المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

ووصلت عروض من عدة أندية تلعب في دوري نجوم قطر إلى العديد من نجوم الدوري الإيطالي على رأسهم أباتي وماندجوكيتش وبورخا فاليرو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 11, 2019

ويستمر سوق الانتقالات الصيفية في قطر حتى منتصف سبتمبر، على الرغم من نهايته في أغلب دول وقارات العالم، وهو ما يعطي الفرصة للأندية القطرية لجلب اللاعبين من الأندية التي لا ترغب في بعض نجومها ولا تستطيع بيعهم لأي نادٍ آخر نظرًا لغلق السوق الصيفي.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إجنازيو أباتي وماريو ماندجوكيتش قد رفضا الرحيل عن ميلان ويوفنتوس وأبديا رغبتهما في الاستمرار في الدوري الإيطالي.

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يذكر أن ماندجوكيتش قد تراجعت أدواره مع يوفنتوس برحيل ماسيميليانو أليجري وتعويضه بماوريسيو ساري، كما تقلصت أدوار أباتي في ميلان بعد إصاباته في السنوات الماضية.