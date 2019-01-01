ماميتش يوضح سبب الفوز المتأخر أمام الاتفاق

الهلال يتأهل بصعوبة على حساب الاتفاق في كأس الملك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الكرواتي زوران ماميش المدير الفني للهلال السعودي على التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب الاتفاق.

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي بعد الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء ربع نهائي الذي أقيم مساء الإثنين.

وقال ماميتش خلال المؤتمر الصحفي: "كان بإمكاننا إنهاء المباراة مبكرًا في بداية الشوط الثاني ولكن هذه هي كرة القدم وتمكنا من تحقيق الفوز".

وأضاف: "صعب للغاية أن تخوض مباراة كل ثلاثة أيام، لا يوجد فريق في العالم يواجه نفس ظروف الهلال، وهذا جعلني اعتمد على نظام المداورة".

وكشف ماميتش سبب استبعاد إدواردو وجوميز: "إدواردو عائد من إصابة قوية وتجنبت المخاطر به أمام الاتفاق، وجوميز عانى من آلام في الركبة بعد لقاء النصر".

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ويواجه الهلال الفائز من مواجهة التعاون والوحدة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في تمام السابعة بتوقيت مكة المكرمة في مدينة القصيم في ربع نهائي البطولة.