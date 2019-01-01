ماميتش يكشف جشع رئيس توتنهام في صفقة مودريتش

رئيس دينامو زغرب السابق يكشف كواليس جديدة في صفقة انتقال لوكا مودريتش لصفوف توتنهام هوتسبير.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف زدرافكو ماميتش رئيس نادي دينامو زغرب السابق عن تفاصيل جديدة في صفقة نقل لاعبه لوكا مودريتش لصفوف توتنهام.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن ليفي كان أصعب مفاوض تعامل معه في أي صفقة على الإطلاق.

وقال ماميتش: "كنا قد اجتمعنا واتفقنا على كل شيء من أجل صفقة لوكا مودريتش ونقله لتوتنهام وطلبت من ليفي خمسة قمصان له مع فريقه الجديد".

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وأضاف: "ليفي وافق فورًا وأخبرني أنه سيرسلهم لكن توتنهام سيخصم ثمنهم من السعر الإجمالي للصفقة".

وأكمل: "دانييل ليفي هو أفضل مفاوض في العالم وما حدث في صفقة مودريتش علمني أنه يهتم بكل تفصيلة وكل يورو في ميزانية ناديه".

جدير بالذكر أن مودريتش كان قد ترك توتنهام في صيف ٢٠١٢ وانضم لصفوف ريال مدريد ومن بعد رحل جاريث بيل للملكي برقم قياسي في الصيف التالي.