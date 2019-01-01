ماميتش يحصل على جائزة أفضل مدرب بالجولة 21 في الدوري السعودي

هل يكررها المدرب الكرواتي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حصل الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على جائزة أفضل مدرب في الجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ماميتش قاد الهلال لتحقيق الفوز على الاتحاد في مباراة الجولة الماضية، بهدفين دون رد، ليحصل على لقب أفضل مدرب.

وحصل ماميتش على الجائزة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الفيصلي، بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي، وقرر التبرع بها لمصلحة جمعية إخاء.

🥇تسلّم المدير الفني @ZoranM_official قبل بداية مباراة #الهلال_الفيصلي جائزة أفضل مدرب في الجولة الماضية، والتي تبرع بها لصالح جمعية "إخاء". #الهلال pic.twitter.com/WaEqTYl9AG — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 1, 2019

كما حصل أيضًا جمهور نادي الهلال على جائزة الجمهور المثالي بالجولة 21، بعد ظهورهم بشكل رائع خلال مباراة الاتحاد.

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا على النصر أقرب منافسيه بـ6 نقاط.