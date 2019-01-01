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الهلال

ماميتش يحصل على جائزة أفضل مدرب بالجولة 21 في الدوري السعودي

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أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

حصل الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على جائزة أفضل مدرب في الجولة 21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ماميتش قاد الهلال لتحقيق الفوز على الاتحاد في مباراة الجولة الماضية، بهدفين دون رد، ليحصل على لقب أفضل مدرب.

وحصل ماميتش على الجائزة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الفيصلي، بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري السعودي، وقرر التبرع بها لمصلحة جمعية إخاء.

كما حصل أيضًا جمهور نادي الهلال على جائزة الجمهور المثالي بالجولة 21، بعد ظهورهم بشكل رائع خلال مباراة الاتحاد.

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الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا على النصر أقرب منافسيه بـ6 نقاط.

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