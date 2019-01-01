ماميتش يتحدث عن الفوز على الفيصلي وتأخر حسم الثلاثة نقاط

الهلال يواصل انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال، عن الفوز على الفيصلي، ضمن مباريات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحقق الهلال فوزًا صعبًا على نظيره الفيصلي، ضمن الجولة الـ22 من الدوري السعودي، بهدفين مقابل هدف، على ملعب "جامعة الملك سعود".

وقال ماميتش خلال تصريحاته الصحفية: "أقدم التهنئة للفريق بعد الفوز على الفيصلي، نستحق الثلاثة نقاط، وقدمنا شوط أول رائعًا ولكننا لم ننجح في تسجيل الأهداف".

وأضاف: "كنت أعلم جيدًا مراكز الخطورة في الفيصلي، وحاولنا استغلال المساحات في وسط الملعب، ولذلك استعنت بديجينك الذي قدم مستوى رائع للغاية".

واختتم ماميتش تصريحاته قائلًا: "لم نقدم مستوى جيد في الشوط الثاني من المباراة، بسبب عدم جاهزية بعض اللاعبين مثل كاريلو وكنو وجيوفينكو".

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ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، وواصل انتصارته نحو اللقب في الفترة المقبلة.