ماميتش: نسعى للعودة للانتصارات مرة أخرى أمام الاستقلال

ماميتش يؤكد على جاهزية الهلال السعودي لدوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال السعودي، عن تحضير الفريق لمواجهة استقلال طهران الإيراني، ضمن مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره الاستقلال ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا ويسعى لتحقيق الفوز والخروج الحالة المحبطة بعد خسارة البطولة العربية.

وقال ماميتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "التحضيرات لمواجهة استقلال طهران مختلفة نهائيًا عن تحضيرات لمواجهة نفس الفريق ضمن الجولة الماضية".

وأضاف: "فريقي جاهز للعودة للانتصارات مرة أخرة، وأن اللاعبين خاضوا التدريبات بشكل جيد، حيث شهدت الفترة الماضية ضغط مباريات".

واختتم ماميتش تصريحاته قال: "مشاركة عبدالله عطيف في لقاء الغد، أمر صعب، نظرًا بسبب بعده عن المباريات لفترة طويلة بسبب الإصابة".

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ويسعى الهلال للعودة للانتصارات مرة أخرى، من أجل تحقيق الحلم الآسيوي بالحصول على البطولة في الموسم الحالي.