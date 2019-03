ماميتش: مباراة العين كانت غريبة وأهنئ محمد الشلهوب

علق الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، على فوز فريقه في مباراة العين الإماراتي.

الهلال حقق الفوز على العين بهدف دون رد، في مباراة الجولة الأولى، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ونشر ماميتش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها:

It was a bit strange game for me but my boys did their job and we came home with 3 points. 💪💙 #Alhilal Special congrats to our captain @mbsh_10 on the birth of his son 💙🍼 pic.twitter.com/9c2wcUBUgc