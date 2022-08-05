مالك ليدز يهدد برشلونة بقضية رأي عام عالمية بسبب رافينيا

يبدو أن النادي الإنجليزي لم يحصل على أي أموال حتى الآن

هدد أندريا رادريزاني مالك نادي ليدز يونايتد، بإثارة قضية رأي عام عالمية ضد برشلونة في صفقة التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا هذا الصيف.

صاحب الـ25 سنة رحل عن النادي الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو قادمًا من ليدز في صفقة أثارت حالة من الجدل بسبب نقص الموارد المالية في برشلونة.

وخرج رئيس النادي الإنجليزي في حوار مع موقع "The Athletic" البريطاني ليكشف عن اهتمام آرسنال وتشيلسي وتوتنهام باللاعب قبل انضمامه لبرشلونة وتفاصيل الإجراءات التي حدثت مع النادي الكتالوني.

كيف تمت صفقة رافينيا؟

رادريزاني قال في تصريحاته:"بالنسبة لي الأمور كانت منتهية مع تشيلسي واتفقنا معهم على كل شيء، وأنا لا أحب الرجوع في كلمتي، لذلك شعرت بالعار عندما عدت إلى تود بولي مالك تشيلسي لأخبره بتغير الموقف".

وأضاف:"كان تصرفًا قليل الاحترام وليس الشيء الصحيح للقيام به ولكني لم أمتلك أي خيار آخر، كان يمكنني رفض بيع اللاعب، ولكن الأولوية لنا هي شراء 6 لاعبين آخرين بدلًا من الإبقاء على رافينيا".

وتابع:"كان هناك اهتمامًا من آرسنال وتشيلسي وبرشلونة وتوتنهام، والعرض الأفضل كان من تشيلسي قبل أن يدخل برشلونة بعرض مقارب جدًا، وأمضينا الكثير من الوقت لإيجاد الهيكلة المناسبة للصفقة".

ما هو تهديد مالك ليدز لبرشلونة؟

رجل الأعمال الإيطالي تم سؤاله عن ما يحدث في النادي الكتالوني حاليًا والأموال المتدفقة بسبب الرافعات الاقتصادية، وكذلك كيفية حصوله على أموال بيع رافينيا.

وقال رادريزاني:"لم أشاهد أي شيء مماثل لما يحدث في برشلونة طوال حياتي ولا أعرف كيف حصلوا على الأموال، الأمور غير واضحة".

وعن ثقته تجاه الحصول على أموال الصفقة من برشلونة:"سأنتظر حتى يوم 2 سبتمبر وإذا لم أحصل على الأموال ستكون هناك قضية رأي عام عالمية بجميع وسائل الإعلام ضدهم".