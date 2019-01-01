مالك ديربي كاونتي: لم أفقد الأمل في بقاء لامبارد

المفاوضات مستمرة مع تشيلسي هذا الأسبوع

كشف ميل موريس مالك نادي ديربي كاونتي الإنجليزي، عن طموحه باستمرار فرانك لامبارد مدرباً للفريق هذا الصيف.

لامبارد قاد ديربي لموسم ممتاز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، لكنه لم ينجح في الوصول للبريميرليج، بخسارة المباراة الفاصلة ضد أستون فيلا.

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ديربي أعلن مؤخراً عن السماح لمدربه بالتفاوض مع تشيلسي، تمهيداً لتولي تدريب الفريق خلفاً للإيطالي ماوريسيو ساري.

وقال ميل موريس عن آخر التطورات:"عندما قابلت لامبارد للمرة الأولى تحدثنا عن تلك الفرصة، وتوقعنا حدوث مثل هذا الموقف، ولكن لم نعلم متى سيتم ذلك".

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وأضاف:"المحادثات قائمة ولم ينتهي أي شيء حتى الآن، ولنكن صريحين أتمنى أن يستمر معنا لامبارد الموسم القادم ولم أفقد الأمل حتى الآن".

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وتابع:"على كل حال رحيله عن النادي سيحدث سواء آجلاً أو عاجلاً، وبالنسبة له فالأمر مفيد له بكل الحالات".

يذكر أن ديربي سيحصل على مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني، في حالة سماحه بعودة أسطورة البلوز لبيته القديم.