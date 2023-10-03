مالك إنتر ميامي: ميسي سيودّع جماهير برشلونة.. وهكذا تغلبنا على المنافسة السعودية

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تحدث الإسباني خورخي ماس أحد ملاك إنتر ميامي الأمريكي عن كواليس انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق.

وتحدث ماس عن الوعد الذي منحه لميسي بأن يودّع جماهير برشلونة من ملعب كامب نو، وعن هذا قال: "لقد أعطيته كلمتي بوضوح بأنني سأجعله يقول وداعًا لجماهير برشلونة من ملعبهم، سنرحل إلى هناك أو نلعب مباراة أو شيئًا من هذا القبيل".

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كما أكد ماس أن التفاوض مع ميسي "استغرق 4 سنوات ونصف كي يكون ناجحًا" وأن والده "خورخي كان مفتاح كل شيء، حيث أقنعته بأنه وابنه سينعمان بحياة طيبة في أمريكا، وإن هذا يشغل الرياضي كثيرًا في هذا الوقت من مسيرته".

واشار إلى أن هناك منافسة كبيرة كانت على ميسي سواء من حيث التجديد لباريس سان جيرمان أو رغبته هو نفسه في العودة لبرشلونة، أو حتى من قبل الأندية السعودية التي أجرت مفاوضات مكثفة في الوقت الأخير معترفًا أنه شعر في وقت من الأوقات بأن الصفقة مهددة.

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وقال ماس إنه أجرى رحلات مكوكية بين عواصم عديدة من أجل حسم صفقة ميسي، مشيرًا إلى أن "عدم ملاءمة الوضع في برشلونة هي ما جعل ميسي يستطيع توديع النادي الذي رحب به طفلًا".

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