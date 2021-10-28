مالك إنتر يرد بقوة على شائعات الاستحواذ السعودي!

قرر ستيفين زهانج مالك نادي إنتر الإيطالي الخروج عن صمته، والرد على شائعات اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على "النيراتزوري".

وخلال الفترة الماضية، وبعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خرجت تقارير تؤكد أن الخطوة التالية من الصندوق السيادي ستكون الاستحواذ على إنتر.

زهانج تحدث في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية، دحض خلالها كافة الشائعات المتعلقة ببيع النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي.

كما أكد ستيفين زهانج على مدى التزامه بمشروع إنتر، ورؤيته للمستقبل، وقال زهانج: "كانت هناك شائعات عديدة أحاطت بالنادي، وبالتزام المالكين تجاه إنتر".

وأضاف: "كل هذه التكهنات مجرد أكاذيب، أكرر أن ملكيتنا للنادي مستمرة، مع دعم كامل والتزام طويل الأمد، رؤيتنا للمستقبل واضحة ومحددة".

وتابع: "الملعب الجديد هو مشروع أساسي للنادي، كما أن الفوز بالدوري الإيطالي مثل فرحة وانتصار هائلين لجميع أعضاء النادي".

واختتم زهانج حديثه قائلًا: "لقد كان ذلك مثالًا على العمل الرائع الذي تم إنجازه في السنوات الأخيرة، ومكافأة على استراتيجيتنا طويلة المدى، ونهديه إلى جميع مشجعي إنتر الرائعين الذين انتظروه لمدة 11 عامًا".

تصريحات زهانج جاءت لتسدل الستار بشكل كامل على الأخبار المتعلقة باستحواذ صندوق الاستثمار السعودي على إنتر، ويبدو أن الملاك الجدد لنادي نيوكاسل سيركزون كافة جهودهم مع الفريق الإنجليزي.

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