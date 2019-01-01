مالكوم: ليون أقوى مع فقير ونبحث عن تحقيق الثلاثية

تعرف على تصريحات مالكوم حول مواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا

أكد البرازيلي مالكوم، لاعب برشلونة، صعوبة مواجهة ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وخاصة بعد عودة نبيل فقير.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين والتي شهدت غياب فقير للإيقاف.

وقال مالكوم في حوار مع "تيليفوت" الفرنسية: "نريد الفوز بالثلاثية خلال الموسم الجاري ونعمل بصورة مميزة لتحقيق هذا الأمر، فنحن أفضل فريق في العالم ولدينا أفضل اللاعبين".

وتابع: "التأهل لربع النهائي يتوقف علينا، لو أننا قمنا بالعمل المطلوب في المباراة سوف نتجاوز ليون ونتواجد في الدور المقبل".

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واختتم: "فقير لاعب رائع دون شك، وحينما كنت ألعب في فرنسا شاهدته يسجل أهدافًا مميزة. المباراة ستكون أصعب بوجوده".

مالكوم شارك في الشوط الثاني خلال مباراة برشلونة ورايو فاييكانو والتي انتهت بفوز النادي الكالتوني بثلاثية لهدف والوصول إلى النقطة 63 للحفاظ على الصدارة.

وكان مالكوم قريبًا من الانضمام إلى روما في الصيف الماضي ولكنّه تراجع في الدقائق الأخيرة ووافق على عرض برشلونة.