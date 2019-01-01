مالكوم: لست نادمًا على تجربة برشلونة وهذا شعوري تجاه فالفيردي

هل يحمل ضغينة تجاه مدربه السابق في "كامب نو"؟

أصر اللاعب البرازيلي مالكوم، على أنه ليس نادمًا على تجربته مع برشلونة، وذلك رغم معاناته من أجل الحصول على فرصته تحت قيادة المدرب إيرنيستو فالفيردي.

وانتقل صاحب الـ22 عامًا من بوردو إلى برشلونة في صيف 2018، مقابل رسوم بلغت حوالي 40 مليون يورو، مع ذلك لم يشارك بصفة مستمرة مع الكاتالان.

وفي الموسم التالي، اضطر الشاب البرازيلي للموافقة على الهروب من جحيم بدلاء فالفيردي، بالانتقال إلى صفوف زينت سان بطرسبرج الروسي، بنفس المبلغ الذي جاء به من فرنسا.

وقال مالكوم في مقابلة مع شبكة (RMC): "موسمي مع برشلونة؟ لست نادمًا على هذه التجربة، فأنا في النهاية شاب وأبحث عن اللعب في أي مكان".

وأضاف "أحب كرة القدم، لذلك وافقت على الانتقال لزينت، وأيضًا لأنه النادي الذي منحني فرصة لعب كرة القدم مرة أخرى".

وفي رده على شعوره تجاه فالفيردي، الذي كان السبب المباشر وراء رحيله السريع عن الإقليم الكاتالوني، أجاب قائلاً "في كل مرة كان يمنحني الفرصة كنت أحاول استغلالها، كنت أؤدي المطلوب مني، وأعتقد أنني قمت بدوري بشكل جيد".

وختم بالحديث عن فرص عودته إلى البرسا مرة أخرى في المستقبل "جماهير برشلونة تحبني، ويمكنني القول بأنني أتلقى الكثير من الرسائل للعودة، لكن في الحياة، ينبغي عليك استغلال فرصتك، وهذا ما أفعله الآن باللعب مع زينت".