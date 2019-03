مالطا تحقق فوزًا تاريخياً غائباً منذ 2006 بتصفيات أوروبا

حقق منتخب مالطا فوزاً تاريخيًا في مُستهل تصفيات يورو 2020، بالفوز على جزر الفارو بهدفين مقابل هدف.

وتقع مالطا في المجموعة السادسة، رفقة السويد وإسبانيا والنرويج ورومانيا وجزر الفارو.

وجاء فوز مالطا بفضل هدفي نواكو في الشوط الأول ثم بورج في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وقلص توماسين النتيجة للضيوف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع.

ويعد الفوز هو الرابع لمالطا في تاريخها بتصفيات البطولات الأوروبية عبر تاريخها، والفوز السادس بأي تصفيات لكأس العالم أو يورو.

وكان الفوز الأخير لمالطا منذ يونيو 2013 بتصفيات كأس العالم 2014 وجاء على حساب أرمينيا.

