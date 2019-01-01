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تصفيات كأس أوروبا

مالطا تحقق فوزًا تاريخياً غائباً منذ 2006 بتصفيات أوروبا

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Getty Images
بداية مبشرة لكن الموقف شبه مستحيل للتأهل.
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

حقق منتخب مالطا فوزاً تاريخيًا في مُستهل تصفيات يورو 2020، بالفوز على جزر الفارو بهدفين مقابل هدف.

وتقع مالطا في المجموعة السادسة، رفقة السويد وإسبانيا والنرويج ورومانيا وجزر الفارو.

وجاء فوز مالطا بفضل هدفي نواكو في الشوط الأول ثم بورج في الشوط الثاني من ركلة جزاء.

وقلص توماسين النتيجة للضيوف في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع.

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ويعد الفوز هو الرابع لمالطا في تاريخها بتصفيات البطولات الأوروبية عبر تاريخها، والفوز السادس بأي تصفيات لكأس العالم أو يورو.

وكان الفوز الأخير لمالطا منذ يونيو 2013 بتصفيات كأس العالم 2014 وجاء على حساب أرمينيا.

فيما يعد فوزهم الأخير بتصفيات اليورو، بنسخة 2008، في يونيو 2006، على حساب المجر بنتيجة 2-1.

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