مالديني يوضح علاقة ميلان بلاكسالت وكوريا وأندري سيلفا

خطة ميلان في موسم الانتقالات يوضحها باولو مالديني

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تحدث المدير التنفيذي لنادي ميلان وأسطورته باولو مالديني حول خطة الروسونيري فيما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ميلان قد أعلن اليوم تعاقده مع البرازيلي الشاب لوان كاباني قادمًا من لاتسيو، في خطوة أتت بعد مفاوضات قصيرة بين الطرفين.

وحول وضع المحتمل مغادرتهم والمحتمل التعاقد معهم، كشف باولو مالديني عن ملامح ما يريد ميلان أن يفعله في الأيام المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 20, 2019

وقال: "لاكسالت؟ سيغادر بعد وصول ثيو هيرنانديز لأننا لسنا في حاجة إلى ظهيرين، ثيو سيأخذ فرصته بالطبع ونثق تمامًا في قدراته"

وحول أنخيل كوريا قال: "لا نعلم عنه شيئًا، لا جديد في هذه القصة، وبالنسبة لأندري سيلفا لا نستطيع تأكيد شيئًا أيضًا ولكننا نريده"

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يذكر أن ميلان قد تعاقد مع إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز خلال موسم الانتقالات الصيفية هذا الموسم في أهم صفقتين بالنسبة له.