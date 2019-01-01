مالديني يرحب بقدوم إبرا ويتعهد بالبقاء في ميلان للأبد

دافع أيضاً عن مستوى الفريق هذا الموسم

رحب باولو مالديني أسطورة ميلان السابق والمدير الفني الحالي للنادي، بقدوم زلاتان إبراهيموفيتش وعودته مرة أخرى للفريق.

العديد من التكهنات أثيرت في الفترة الأخيرة حول مستقبل زلاتان، وسط أنباء مستمرة حول لعبه مرة أخرى في إيطاليا.

مالديني قال عن هذه الإمكانية:"التعاقد مع إبرا يعتبر حلماً من بعض النواحي، ولكن الأمر يعود له وتخوفه من الجلوس كبديل بناديه القادم".

وأضاف:"أتذكر عندما أخبرني كارلو أنشيلوتي أنني سأجلس على الدكة في الديربي، وأدركت عدم مقدرتي على قبول ذلك، لا أعلم ماذا سيفعل زلاتان".

مستوى بيونتيك:"هو لاعب قوي جداً، الآن يحاول اللعب مع الفريق بشكل جماعي بطريقة جيدة، لكن يجب التركيز على نقطة قوته في تسجيل الأهداف".

الصفقات القادمة:"أهم شيء يجب علينا فعله الآن هو عدم التخلي عن أفضل لاعبينا".

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عودته لميلان:"القرار جاء من قلبي بشكل بحت، لا يمكنني القيام بنفس الوظيفة في أي نادٍ آخر وأتمنى البقاء هنا للأبد".

تطور الفريق:"نحن الآن أفضل من العام الماضي، أهم شيء هو تحسين مركزنا في الدوري".

ويستعد ميلان لمواجهة روما غداً الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وهو في المركز الثاني عشر بـ10 نقاط.