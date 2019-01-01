مالديني وليوناردو يجددان الثقة في جاتوزو

ميلان يجدد الثقة في جاتوزو رغم هزيمة سامبدوريا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

جدد ليوناردو وباولو مالديني ثقتهما في مدرب نادي ميلان جينارو جاتوزو، وذلك على الرغم من الهزيمة أمام سامبدوريا في الجولة الماضية.

وخسر ميلان أمام سامبدوريا بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي ليضيع فرصة استعادة المركز الثالث.

وعقب المباراة، قالت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن المدرب جينارو جاتوزو قد التقى مع باولو مالديني في ميلانيلو أمس الأحد لمناقشة الوضع بعد الهزيمة الأخيرة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ أبريل ٢٠١٩

وقالت الصحيفة إن إدارة نادي ميلان قررت تجديد الثقة في جاتوزو وعدم الالتفات إلى ما حدث في مواجهتي سامبدوريا وإنتر الأخيرتين.

وكان التوجه لدى مالديني وليوناردو في أن يكون التركيز منصبًا على مواجهة أودينيزي القادمة من أجل تدارك الهزيمتين الأخيرتين، وهو ما تم إبلاغ جاتوزو به.

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يذكر أن العديد من المصادر الإيطالية قد تحدثت عن وجود مفاوضات بين إدارة نادي ميلان والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ليكون هو خليفة جاتوزو بداية من الموسم المقبل.