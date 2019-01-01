مالديني: مستقبلي في ميلان سيتحدد الأسبوع المقبل

أنباء عن ترقية مالديني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد باولو مالديني، نجم وأسطورة ميلان وعضو إدارته الحالي، أنه لم يحسم قراره بعد من الاستمرار أو الرحيل عن صفوف النادي في الموسم المقبل.

التقارير تحدثت عن رحيل محتمل لمالديني بعد مغادرة كلاً من ليوناردو ، المدير الرياضي، و جينارو جاتوزو ، المدير الفني، لمناصبهما الثلاثاء.

وقال مالديني مع "دازون": "هل تلقيت عرضاً مغرياً؟ هذا صحيح، ولكن أحتاج لتقييم كل شيء أولاً، ليس من الصائب الحديث بالوقت الراهن".

لم يكن بوسع نيمار أي شيء لفعله أمام ويڤيرتون صاحب الـ19 عامًا 👀🤦‍♂️ pic.twitter.com/ZZuqnouP83 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

وأكمل: "خلال أيام سأعطي ردي النهائي لجازيديس، ومع نهاية الأسبوع ستتعرفون على خطوتي القادمة، الجماهير تنتظرني، أنا هنا بالفعل".

ونفى إيفان جازيديس، مدير النادي، الحديث عن رحيل مالديني، وأكد أنه سيعرض عليه تولي منصباً في حركة التغييرات التي يشهدها النادي.

وأنهى ميلان موسمه خامساً وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا رغم تحقيقه 69 نقطة، الرقم الأعلى منذ 2013.