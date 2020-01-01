مالديني : شعرت بالخجل واعتذرت لمارادونا لهذا السبب

العديد من الذكريات جمعت بين الثنائي

أكد أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو مالديني مدافع ميلان السابق، أنه شعر بالخجل واضطر الاعتذار للنجم الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

كرة القدم تعرضت لصدمة كبيرة، مساء أمس، الأربعاء، بعد سماع أخبار وفاة مارادونا متأثرًا بسكتة قلبية.

مالديني سبق أن لعب ضد مارادونا، خلال بداياته مع ميلان، حيث كان الأرجنتيني من نجوم نابولي في تلك الفترة.

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وقال النجم المعتزل عن تجربة اللعب ضد مارادونا:"لا يمكنك اللحاق به، كنت بجانبه في حفل توزيع جوائز Hallf of fame وعرضوا بعض لقطاتنا معًا".

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وأضاف:"لطالما اعتبرت نفسي مدافعًا منصفًا للغاية، لكن يجب الاعتراف أنني ارتكبت بعض الأخطاء الفظيعة ضده، لأنه كان يتوقعني دائمًا ويجبرني على التدخل متأخرًا".

وتابع:"لقد كان سريعًا وتعرض للركل طوال مسيرته، لذلك شعرت بالخجل بعد رؤية اللقطات وقررت الاعتذار له، وأدركت أيضًا مدى سرعته وقدرته على التحكم في الكرة وتغيير الاتجاهات".

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وجاءت تصريحات مالديني، قبل مواجهة ميلان الليلة ضد نادي ليل الفرنسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين بالدوري الأوروبي.