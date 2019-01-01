مالديني: جاتوزو هو الرجل المناسب لقيادة ميلان

أكد أن إدارة النادي لم تطلب منه التأهل لدوري الأبطال ببداية الموسم

أصر باولو مالديني أسطورة ميلان والإداري الحالي بالنادي الإيطالي، على ثقة الروسونيري في المدرب جينارو جاتوزو.

مستقبل جاتوزو يعتبر محل شكوك كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب تخبط النتائج، وأنباء خلافه مع ليوناردو المدير الرياضي لميلان.

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وقبل المواجهة المرتقبة أمام لاتسيو السبت القادم، تزداد الضغوط والمخاوف من ضياع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مالديني قال عن المباراة:"لاتسيو يظهر بشكل جيد جداً، ولديهم الجودة الكافية، كما أنهم ينافسون مثلنا على المقعد الأوروبي"".

وأضاف:"نحن سعداء بالعمل مع جاتوزو، ولم نشكك في قدراته على قيادة الفريق أبداً".

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وتابع:"لم نتحدث عن فكرة تغييره بمدرب آخر، وهناك اقتناع كبير لدينا أنه الرجل الصحيح لقيادة ميلان".

واستكمل:"لذلك هناك عامين على نهاية عقده، لم نطلب منه التأهل للأبطال ببداية الموسم، لكن الآن نحن في وضعية جيدة".

ويحتل ميلان المركز الرابع بجدول الدوري الإيطالي بـ52 نقطة، ليتساوى بالنقاط مع أتلانتا، بينما يبتعد عن لاتسيو السابع بثلاق نقاط فقط.