مالديني يهدد مستقبل جاتوزو في ميلان

جيامباولو يواجه شبح الإقالة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير إعلامية إيطالية أن عودة جينارو جاتوزو لتدريب ميلان ليست مرتبطة فقط بنتائج ماركو جيامباولو، ولكن بموقف باولو مالديني.

وتتحدث عدة تقارير عن إقالة محتملة لماركو جيامباولو، مدرب ميلان، في حال التعثر أمام جنوى بعد الخسائر الثلاث الأخيرة بالدوري.

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وذكرت "كوريري" أن جاتوزو ربط عودته لقيادة الروسونيري بشرط وحيد هو عدم استمرار مالديني في إدارة ميلان بالفترة المقبلة.

وكشفت الصحيفة أن العلاقة بين نجمي ميلان السابقين متوترة، وأن مالديني لا يرحب بفكرة تدريب جاتوزو لميلان منذ كان الأخير في القيادة.

وأوضح التقرير أن جاتوزو التقى مع إنريكو بريسيوزي، رئيس جنوى في الأيام الماضية لمناقشة إمكانية تدريب الفريق حال إقالة مدربه ماركو أندرياتزولي.

ويحل ميلان ضيفاً على جنوى مساء السبت على ملعب "لويجي فيراريس" ضمن الجولة السابعة للدوري الإيطالي.